بيروت - أحمد عز الدين



اشتدت حماوة الحملات الانتخابية قبل فتح صناديق الاقتراع في دوائر الجنوب الثلاث، وسط تنافس غير مسبوق بين المعارضة وقطبي الشيعة «أمل» و«حزب الله»، وهو ما يعرف بـ «الثنائي»، وهذا ما جعل أمين عام حزب الله حسن نصر الله يطل بخطاب متلفز على مدى يومين متتاليين لتحفيز الناخبين للاقتراع ورفع الحواصل، فيما وجه رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة إلى الناخبين.



في المقابل فإن تحرك المعارضة «المقيد والمحصور» في كثير من مناطق الدائرتين الثانية والثالثة اتجه نحو وسائل التواصل الاجتماعي الناشطة كحملة انتخابية، وقد أظهرت هذه الماكينة حضورا، لافتا من خلال التركيز على الحريات، والفساد والغلاء الفاحش، وسط أزمة اقتصادية خانقة والدعوة للاقتراع وإحداث التغيير للخروج من الأزمة.



وفيما تسعى المعارضة إلى إثبات وجودها واختراق حصن «الثنائي» العاصي على الخرق منذ أول انتخابات بعد الحرب عام 1992، حيث تفوز لوائحه دون منافسة تذكر، فإن «الثنائي»، و«حزب الله» تحديدا، يعتبر ان أي خرق للوائح يعتبر (مسا) بالركائز التي بنى عليها الحزب مشروعية المقاومة.



وفي قراءة لدوائر الجنوب الثلاث، فان الدائرة الأولي (صيدا - جزين) وتضم 5 مقاعد. ورغم تعدد اللوائح فان المعركة في صيدا على مقعدي الطائفة السنية يتركز بين اللائحة التي تضم النائب أسامة سعد ورئيس بلدية صيدا السابق عبدالرحمن البزري، وبين اللائحة التي شكلها الرئيس بري، وفيها مرشح واحد في صيدا إضافة إلى اثنين في جزين. أما في جزين فإن الصراع الثلاثي الأوجه بين لائحة بري ولائحة «التيار العوني» ولائحة «القوات اللبنانية». وتبقى الأنظار نحو «حزب الله» الذي لا يملك أي مرشح في هذه الدائرة ولكنه يجير الكثير من الأصوات، فإذا صبت كلها للائحة بري ستحدث الفرق. أما إذا وزع الأصوات بينه وبين لائحة «التيار الحر» فالصورة تبقى ضبابية، وتتوزع المقاعد على اللوائح.



وفي الدائرة الثانية (صور- زهراني) 7 مقاعد، حيث يترشح الرئيس بري فإن الكثير من القوى السياسية ستحاول دعم المعارضة لإضعاف حجم التأييد للائحة «الثنائي»، حيث 5 مرشحين للرئيس بري واثنين للحزب وان كانت المعركة هي معركة أحجام، والخرق صعب المنال.



أما الدائرة الثالثة، حيت المعركة الفاصلة فإن المعارضة قد تجمعت كلها في لائحة مكتمله من 11 مرشحا لمواجهة لائحة «الثنائي» مع لائحة هامشية لا يعول عليها.



وتحشد المعارضة في هذه الدائرة نظرا لوجود التنوع السياسي والطائفي واحتمال الخرق شبه مؤكد ولكن الأنظار تبقى على حجم هذا الخرق، وتعول المعارضة أيضا على أصوات المغتربين، حيث اقترع اكثر من 12 ألف ناخب في الخارج، وتتوقع المعارضة ان تحصل على اكثر من الثلثين منها.



واذا كان الخرق مستبعدا وان لم يكن مستحيلا في المقاعد الشيعية في الدائرة وعددها 8، فان الخرق مرشح في دائرة (حاصبيا - مرجعيون) وفيها 5 مقاعد 2 للشيعه (واحد «أمل» وواحد «حزب الله») وواحد سني، وواحد درزي، وواحد روم أرثودكس، والأنظار تتجه إلى هذه الدائرة، والموعد ليس بعيدا والمسألة هي مسألة خرق واحجام.