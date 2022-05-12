أناب المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح اليوم في حفل إعلان نتائج جائزة الشيخة حصة سالم الصباح للريادة التربوية المهندس علي عيسى أكبر والذي نقل خلال كلمته بالحفل عن بالغ إعتزاز وتقدير الشيخ فيصل الحمود للشيخة حصة سالم الصباح رئيسة المشروع الوطني التنموي “أتمنى” ولجميع القائمين والمشاركين في حفل إعلان نتائج المشروع مثمناً لهم جهودهم في مجال التنمية البشرية لنشر ثقافة المواطنة وتمكين الشباب والنشئ من صناعة الهوية الوطنية من خلال دورهم الوطني في التنمية المستدامة .



مشيداً بمشروع “أتمنى” وما يقدمه من أعمال تهدف إلى تعزيز مســــــاهمة الشــــــباب في تحقيق الرؤية الوطنية للكويت الجديدة، وتقديمهم كنماذج وطنية مشرفة ملهمة يحتذي بها كل شاب يطمح إلى تنمية التعليم للريادة التربوية فضلاً عن الاهتمام بطاقات الشباب الذين هم ثروة الكويت الحقيقية وعماد مستقبلها، وتوجيها نحو الصواب بما يعود بالنفع العام.



وأضاف أن نجاح المشروع في نسخته الجديدة أصبح يشمل مشاركات دول الخليج العربي وجمهورية اليمن بهدف تحقيق الرؤية الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال تنمية التعليم ليستكمل تحقيق أهدافه للوصول إلى التنمية المستدامة للأمم المتحدة لتعزيز التعاون المشترك وترسيخ مبدأ العمل الجماعي التطوعي وتوحيد الأهداف بتحقيق دور التربية والتعليم الجيد .



مؤكداً على أن المشروع الوطني التنموي “أتمنى” هو مشروع داعم للشباب وحاضن لجميع مبادراتهم التنموية التربوية مشددا على أنه يجب تنمية مهارات الطاقات الشبابية لأنهم الثروة الحقيقة وعماد مستقبل البلاد للمساهمة في تحقيق النهضة والازدهار.