وجه النائب مهلهل المضف سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة جاء كالتالي:

على ضوء التصاريح الإعلامية المتنوعة في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي عن الأزمة الراهنة بين جمهورية أوكرانيا وروسيا الاتحادية وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني وارتفاع الأسعار وتصريحات المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن.

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 ـ ما الاستراتيجية التي ستتبعها الوزارة في سبيل المحافظة على استقرار الأسعار والتصدي لأي محاولات تلاعب أو ارتفاع فيها على ضوء الآثار الناتجة عن هذه الأزمة؟

2 ـ هل يوجد تنسيق بين الكويت والشركات الملاحية بهذا الصدد؟ علما أن جميع الشركات العالمية لها مكاتب أو تمثيل في دولة الكويت.

3 ـ هل يوجد تنسيق بين الوزارة وموردي المواد الغذائية والاستهلاكية والتجار أصحاب البضائع والمحال ومواد الغذاء؟ وهل صدر تقرير بهذا الخصوص؟

4 ـ ما رؤية الجهاز أو الإدارة المختصة التابعة لكم في كيفية المحافظة على النظام العام التجاري ومراقبة الأسعار؟ وهل لديها تقارير في هذا الشأن؟

5 ـ هل أصدرتم أو أجريتم تقريرا عن الوضع الاقتصادي والأسعار التنافسية حول الموضوع نفسه؟

6 ـ هل تتابع الجهات التابعة لكم مواضيع مراقبة الأسعار؟ ما الآلية التي تعمل وفقها؟ وما القرارات التي ستتخذها في حالة وجود ارتفاع الأسعار؟

7 ـ لوحظ وجود اختلاف بين تصاريح مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية بالتكليف والوزير بشأن عملية ارتفاع الأسعار والتأثير الممكن أن يضر بهذا الأمر فهل اجتمعتم مع المؤسسة لمتابعة وتنفيذ ما يلزم وما أسباب اختلاف التصاريح؟