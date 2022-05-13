وجه النائب فارس العتيبي سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف عن معدل احتساب قيمة مكافأة الصفوف الأمامية للفئة الثانية حسب قرار ديوان الخدمة المدنية.

ونص السؤال على ما يلي:

حدد قرار ديوان الخدمة المدنية في شأن احتساب مكافأة الصفوف الأمامية ثلاث فئات وبحد أدنى (1 يوم) للفئة الثانية، ونمى إلى علمي أن الموظفين المدنيين في وزارة الداخلية قد تعرضوا إلى ظلم وتعسف شديد في احتساب مكافأة الصفوف الأمامية مقارنة بزملائهم العسكريين الذين يعملون معهم في مكان العمل نفسه (المنافذ البرية) ونظام ساعات متطابقة، بالإضافة إلى احتساب معدل المكافأة بواقع أقل من اليوم الواحد.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما معدل احتساب قيمة مكافأة الصفوف الأمامية للفئة الثانية حسب قرار ديوان الخدمة المدنية؟ وما المعدل المحتسب في وزارة الداخلية بالنسبة للعسكريين، والمدنيين عن الفئة ذاتها؟

2- إذا كانت وزارة الداخلية قد احتسبت قيمة المكافأة للصفوف الأمامية بواقع أقل من يوم واحد بالمخالفة لقرار ديوان الخدمة المدنية، فما المسوغ القانوني لذلك؟

3- هل احتسبت قيمة مكافأة الصفوف الأمامية للموظفين المدنيين بواقع (32 يوما) وللعسكريين (98 يوما) للعاملين في المنافذ البرية وهم يعملون وفق نظام ساعات العمل والأيام ذاتها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما أسباب ذلك؟ وما السند القانوني الذي تستند إليه الوزارة في التفرقة بين موظفيها؟

4- هل صرفت المكافأة لبعض الموظفين المدنيين لعدد أيام أقل من (32 يوما) بالمخالفة للإقرار الذي وقعوا عليه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما أسباب ذلك؟

5- كشف تفصيلي يوضح عدد الموظفين المدنيين الحاصلين على المكافأة (32 يوما أو أقل) وعدد العسكريين الحاصلين على المكافأة بقيمة (98 يوما).