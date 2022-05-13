سجل نحو 40 مرشحا أسماءهم في الانتخابات الرئاسية التي تجري في الصومال الأحد المقبل بعد أن طال تأجيلها. وسيختار البرلمان الرئيس الجديد خلال اجتماعه في مطار يخضع لحراسة مشددة بسبب استحالة إجراء انتخابات عامة في الدولة التي تعاني من التفكك والعنف.

ويعتبر رئيسان سابقان ورئيس وزراء سابق من المنافسين بقوة، في حين تضاءلت آمال إعادة انتخاب الرئيس الحالي محمد عبدالله محمد بسبب إخفاق حلفائه في الفوز بمناصب مهمة في البرلمان، ولا توجد سوى مرشحة واحدة فقط.

التاريخ



تمزق حرب أهلية الصومال منذ عام 1991، كما أنه يواجه صعوبة في إعادة بناء المؤسسات في مواجهة تمرد دموي من قبل حركة الشباب المرتبطة بتنظيم «القاعدة» والتي تسيطر على مساحات شاسعة من الريف.

وأدى خلاف بين الرئيس الحالي، الذي أحبط البرلمان العام الماضي محاولته لتمديد رئاسته لأربع سنوات، ورئيس الوزراء محمد حسين روبل، إلى انقسام الأجهزة الأمنية. وأدى ذلك إلى تشتيت الانتباه عن القتال ضد حركة الشباب واندلاع معارك بين الفصائل.

الانتخابات

ينتخب البرلمان الاتحادي المؤلف من مجلسين رئيسا جديدا في جولتي تصويت. ويتألف البرلمان من مجلس نواب يضم 275 عضوا ومجلس شيوخ يضم 54 عضوا.

وطلبت اللجنة المنظمة بالبرلمان من قوة حفظ سلام تابعة للاتحاد الأفريقي موجودة بالفعل حماية حظيرة الطائرات التي ستجري فيها الانتخابات في مقديشو. وحدثت مواجهة في الشهر الماضي بين المتشددين والشرطة المحلية خلال انتخابات رئاسة مجلسي النواب والشيوخ.

من المرجح أن يفوز؟

فاز منتقدو الرئيس الصومالي الحالي في انتخابات رئاسة مجلسي النواب والشيوخ الشهر الماضي مما يشير إلى أنه لا يحظى بدعم بين النواب وقد لا يحتفظ بمنصبه.

ويقول محللون إن الرئيسين السابقين شريف شيخ أحمد (2009 ـ 2012) وحسن شيخ محمد (2012 ـ 2017) هما المرشحان الأوفر حظا.

والمنافسون القريبون في الجولة الثانية من التصويت هم: رئيس الوزراء السابق حسن علي خير، الذي حكم خلال الفترة من 2017 إلى 2020 ورئيس منطقة بونتلاند سعيد عبدالله ديني.

وفي الانتخابات السابقة تبادل المرشحون المتنافسون اتهامات برشوة النواب.

وتعد وزيرة الخارجية السابقة فوزية يوسف آدم المرأة الوحيدة في السباق.

لماذا الانتخابات مهمة؟

حذر صندوق النقد الدولي في فبراير الماضي من أن برنامج دعم الميزانية الذي تبلغ تكلفته 400 مليون دولار لن يتم تمديده ما لم تكتمل الانتخابات التشريعية والرئاسية بحلول منتصف مايو الجاري.

ولا تستطيع الحكومة الصومالية تمويل ميزانيتها أو دفع رواتب جنودها دون دعم خارجي، حيث يواجه الصومال أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما.