احتلت المعلومات الاستخباراتية الدور الأبرز في الفترة التي سبقت الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث جرى الكشف تباعا عن التحركات والحشود الروسية التي كانت تتأهب للتوغل داخل الأراضي الأوكرانية، على الرغم من نفي موسكو حينها أنها تنوي القيام بعمل عسكري.

وكشفت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) مرارا عن التحركات الروسية، مما ساعد في التمهيد لكسب التأييد واسع النطاق الحالي لأوكرانيا.

وقال الإعلامي المغربي أحمد الشرعي عضو مجلس إدارة «المجلس الأطلنطي» ومجموعة الأزمات الدولية إن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في عهد ويليام بيرنز قد عادت لدورها المعهود.

وأضاف الشرعي في تقرير نشرته مجلة «ناشونال انتريست» الأميركية أن بيرنز اكتسب ثقة ودعم كل من الرؤساء الديموقراطيين والجمهوريين على مدى اثنين وثلاثين عاما في الخدمة الخارجية الأميركية، حتى أن الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش اختاره بعناية للقاء سري عام 2008 مع القادة الإيرانيين، وكان واحدا من أصغر من تمت ترقيتهم إلى رتبة سفير محترف، أي ما يعادل جنرالا من فئة الأربع نجوم في القوات المسلحة الأميركية. وحصل ترشيحه من قبل الرئيس جو بايدن، للعمل كمدير لوكالة المخابرات المركزية، على موافقة مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع في مارس 2021، واستشهد بايدن بتعامل بيرنز الماهر مع «القضايا الشائكة». وكان بايدن على حق، ويثبت بيرنز أنه واحد من أكثر من قام بتعيينهم دهاء، وفقا للشرعي.

وفي عامه الأول، استعرض بيرنز مهاراته الكبيرة متمثلة في خبرته الطويلة التي اكتسبها بشق الأنفس، وطباعه الودية وقدرته على الاستماع، لاستعادة التعاون الاستخباراتي والديبلوماسي مع حلفاء الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم.

ويقول الشرعي إن الديبلوماسية الشخصية، قد عفا عليها الزمن في وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الخارجية، لكن بيرنز الذي يجيد اللغتين الروسية والعربية، يعرف أن هذا النهج قد أتى بثماره في الماضي.

كما أعاد بيرنز وكالة الاستخبارات المركزية إلى مهمتها الأساسية، حيث جمع معلومات استخبارية عن منافسي أميركا، بما في ذلك أقدم منافس عالمي لها، وهي روسيا.

ويواجه بيرنز الآن بوتين، وهو ضابط سابق في جهاز الاستخبارات السوڤييتية (كي جي بي) وفي مواجهة مثل هذا الخصم القوي، طرح بيرنز سلاحا جديدا، يستمد قوته بشكل فريد من وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقليديا، كانت وكالة الاستخبارات المركزية تجمع المعلومات بهدوء، وتشاركها فقط مع مسؤولين أميركيين مختارين بعناية، لذلك لن يعرف الهدف أبدا أن أسراره قد سرقت. لكن، ماذا لو عكست الوكالة كل هذه الأشياء الثلاثة؟

لقد قرر بيرنز البدء في الكشف عما تعرفه الوكالة، وتحت قيادته، اختار عملاء الظلال الضوء كسلاح لهم، وقد ثبت ذلك أنه مدمر.

وبدءا من أول صور الأقمار الاصطناعية للقوات الروسية المحتشدة على طول حدود أوكرانيا في أبريل 2021، اختار بيرنز وإدارة بايدن الكشف عن كل ما يعرفانه تقريبا عن خطط موسكو. ولم يسبق للولايات المتحدة أن نشرت مثل هذا القدر من المعلومات والتحليلات، بهذا القدر من التفصيل وبهذه السرعة والاتساق. ومع تقديم الكثير من البيانات الموضوعية للعامة، أصبحت الغالبية العظمى ترى روسيا كمعتد محتمل في عام 2021 وعلى مدار ذلك العام، حظيت سياسة بايدن المتمثلة في ردع الغزو عن طريق شحن الأسلحة إلى أوكرانيا، بدعم عام.

وبمجرد أن جاء الغزو الذي كان يخشى منه منذ فترة طويلة، سرعان ما تلقت الجماهير معلومات حول إخفاقات روسيا ومقاومة أوكرانيا العنيدة بشكل مدهش. وشهد العالم الفظائع الروسية، والإخفاقات اللوجستية، وانهيار معنويات القوات، وشكوك المجندين حول النصر. وسرعان ما أصبحت هذه المعلومات عملية «الحرب النفسية» الأكثر فعالية منذ الحرب العالمية الثانية عبر الإنترنت.

ومن خلال مشاركة أسرارها، وحدت وكالة الاستخبارات المركزية العالم ضد الغزو الروسي وجعلت من الصعب على بوتين إخفاء حقيقة هجومه الشرس ضد اوكرانيا.