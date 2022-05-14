استأنف المخرج أحمد شفيق، تصوير أحداث مسلسل "وسط البلد"، في أحد الاستديوهات بمنطقة دهشور، والذي من المقرر أن يستمر لمدة أسبوعين، قبل أن ينتقل بعد ذلك فريق العمل إلى مكان تصوير آخر.

ويعد المسلسل أول تجربة درامية من نوعها في مصر في إطار حلقات "السوب أوبرا" الممتدة، ويعد شكلاً جديدًا من أشكال الدراما التي تعتمد على الحلقات الطويلة، ويتكون الموسم الأول من 192 حلقة، ويستمر المسلسل في البداية لمدة 5 مواسم كل موسم 192 حلقة.

ويتولى إخراج المسلسل إلى جانب أحمد شفيق، كل من المخرجين محمد أسامة وزياد الوشاحي، ويشرف على الكتابة أمين جمال، ويتناول قضايا الأسرة والبيت بشكل يومي، ويشارك في العمل عدد كبير من الفنانين، منهم سميرة عبدالعزيز، جمال عبدالناصر، ناصر سيف، فيدرا، أحمد كشك، بالإضافة إلى عدد من المواهب الشابة من دارسى أكاديمية الفنون.