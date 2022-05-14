وجد باحثون أن حوالي 7 ساعات هي مدة النوم المثلى لمن هم في منتصف العمر ولكبار السن، وفقا لدراسة نشرت مؤخرا في مجلة ((نيتشر آجينغ)).

ودرس فريق بحث صيني من جامعة فودان نحو 500 ألف مشارك من البنك الحيوي بالمملكة المتحدة، تتراوح أعمارهم بين 38 و73 سنة. وحدّد الفريق ارتباطا غير خطي بين مدة النوم والقدرة المعرفية والصحة العقلية.

وأظهرت المزيد من التحليلات أن فترات النوم غير الكافية أو المفرطة ارتبطت بقوة بتراجع في قدرتهم المعرفية، بينما أدت مدة النوم المستقرة إلى تحسين القدرة المعرفية والصحة العقلية.

ونصحت الدراسة بأن النوم المنتظم لـ7 ساعات سيفيد كلا من الصحة الجسدية والعقلية لمن هم في منتصف العمر ولكبار السن، حسبما قال فنغ جيان فنغ من فريق البحث.