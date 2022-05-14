دعا وزير الرقمنة الألماني فولكر فيسينج إلى قواعد دولية موحدة لاستخدام الإنترنت.

وقال فيسينج في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية الإذاعية: "تعتمد ال رقمنة على شبكة عالمية، ولذلك نحتاج إلى التدفق الحر للبيانات، نحتاج إلى التبادل الحر للبيانات، ولكن بالطبع في نطاق يتضمن قواعد".

وأوضح الوزير أنه يتعين لذلك الحيلولة دون وضع كل دولة قواعدها الخاصة بالنسبة للإنترنت، وقال: "لا نريد أن يكون لدينا مجموع من الشبكات الداخلية، بل نريد أن يكون لدينا إنترنت يتيح الوصول الحر إليه كما كان مقصودا منه... إذا عزلنا أنفسنا، فلن نتمكن من استخدام إمكانات الرقمنة".

وذكر فيسينج أن هناك حاجة لذلك إلى قواعد دولية تضمن حماية البيانات والمنافسة العادلة، على سبيل المثال.

وفي سياق متصل، أشار فيسينج إلى ضرورة التصدي للجرائم السيبرانية وتعزيز أنظمة الدفاع، موضحا أن أفضل الطرق لتحقيق ذلك هو التعاون، على سبيل المثال من خلال مشاركة أحدث التقنيات، مشيرا إلى أنه يمكن بهذه الطريقة التأكد من "بقاء الشبكة مفتوحة وحرة ومحمية في نفس الوقت".