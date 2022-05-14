افتتح وزير الزراعة الأردني، المهندس خالد الحنيفات، في العاصمة عمان، أول محطة بحث وتطوير خاصة للمبيدات في الشرق الأوسط، بحضور ممثلين عن الجامعات ومراكز البحث.

وأكد الحنيفات - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن هذه المحطات تخدم جهود التعامل مع التغيرات المناخية، وحماية المحاصيل من خلال انتقاء المبيدات الأكثر أمانا على المحاصيل، ونقل التكنولوجيا والخبرات من خلال الأبحاث.. مشيرا إلى أن بلاده تعمل على تطوير وتحديث وتجويد القوانين والإجراءات كافة لدعم الاستثمار في البحث والتطوير وصولا إلى تحقيق الأمن الغذائي.

وتتبع المحطة لأكبر شركة دولية في مجال المبيدات، وتضم مختبرا لعزل وتعريف الآفات الزراعية، وقاعة للتدريب على تقنيات تطبيق منتجات حماية المحاصيل بالشكل الصحيح والآمن، وكيفية اختيار فوهات الرش المناسبة للمحاصيل والآفات ومنتجات حماية المحاصيل المختلفة، وكيفية حقن منتجات حماية المحاصيل عن طريق التربة.

كما تضم زراعات محمية في البيوت البلاستيكية، وزراعات مكشوفة، وبيوت بلاستيكية متعدد الأقواس ومدعم بنظام تدفئة مركزي، ومخزنا لحفظ منتجات حماية المحاصيل بشكل آمن وصحيح، ومناطق للتدريب العملي في الحقل، ومحطة للتخلص من محاليل الرش بشكل آمن وسليم عن طريق تكسير المواد الفعالة من خلال الحرارة والتبخير.