يخطط وزير النقل الألماني فولكر فيسينج لتوسيع كبير في برامج الدعم الخاصة بالسيارات الكهربائية، بما يتجاوز ما نص عليه اتفاق الائتلاف الحاكم.

وبحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين، ذكرت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية استنادا إلى تقرير تقييم من خبراء أن فيسينج يخطط لتمديد وزيادة الإعانات المقدمة للسيارات التي تعمل بالبطاريات أو السيارات التي تعمل بخلايا الوقود حتى عام 2027، بما في ذلك دعم نقدي مقابل استبدال السيارات القديمة التي تعمل بمحركات الاحتراق.

ووفقا للتقرير، سيحصل المشترون على دعم بقيمة 10800 يورو بدلا من 6000 يورو التي كان مخططا لها عند شراء سيارة لا يزيد سعرها عن 40 ألف يورو، علاوة على خصم بقيمة 3 آلاف يورو من الجهة المصنعة.