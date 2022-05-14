أعلنت شركة "والت ديزني" المالكة لمنصة البث المباشر "ديزني بلس" أن عدد المشتركين في المنصة زاد بواقع 7.9 مليون مشترك جديد خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري.

وذكرت الشركة - وفق ما أورده موقع "ذا فيرج" التقني - أن هذه الزيادة أوصلت عدد المشتركين في خدمات المنصة إلى نحو 87.6 مليون مشترك حول العالم ، باستثناء 50.1 مليون شخص مشترك في خدمة "Disney Plus Hotstar" دوليًا.

وأوضح الموقع التقني أن هذه الزيادة تأتي في الوقت الذي خسرت فيه منصة "نتفليكس" 200 ألف المشترك، وفق تقرير أصدرته الشهر الماضي.

من ناحية أخرى، أشار "ذا فيرج" إلى أنه بالرغم من هذه الزيادة في عدد المشتركين، إلا أن إنفاق الشركة يتضاعف بوتيرة أكبر مما كان عليه سابقا، وهو ما أرجعته الشركة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والدعاية.