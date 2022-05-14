يبدو أن مايكل جوف الوزير المسؤول عن سياسة تنمية المناطق المهمشة في حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تخلى عن أحد أهدافه الرئيسية وهو بناء 300 ألف وحدة سكنية سنويا.

وقال جوف في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" إن الحكومة "ستقوم بكل ما في وسعها" لزيادة بناء المساكن، مضيفا "لن يكون نجاحا الوصول إلى الهدف إذا كانت المنازل التي سيتم بناؤها رديئة وفي أماكن خطأ، وليس بها البنية التحتية المطلوبة ولا تساهم في قيام تجمعات جميلة".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تصريحات الوزير البريطاني جاءت بعد معارضة من جانب أعضاء في البرلمان البريطاني من حزب المحافظين الحاكم، وبخاصة في جنوب إنجلترا بسبب الخوف من أن تؤدي التنمية العمرانية الزائدة في هذه المناطق إلى تهديد فرصهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وكانت استطلاعات الرأي المحلية قد أظهرت في الأسبوع الماضي تراجع شعبية المحافظين في بعض المقاطعات المعروفة بميولها التقليدية للحزب.

وبحسب الخطة ، تعتزم الحكومة البريطانية منح المناطق المحلية بعض السلطات بشأن ما يمكن إقامته ومكان إقامته من مساكن، والسماح للجيران وسكان الشوارع بالمشاركة في اتخاذ القرار عند توسيع أي مبان.