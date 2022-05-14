انتهى المخرج أمير رمسيس، من عمليات مونتاج ومكساج مسلسله الجديد "النزوة"، المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال شهر يونيو المقبل.

وكانت المنصة العارضة قد روجت للعمل مؤخرا بطرح بوستر دعائي يضم أبطال المسلسل، وهم خالد النبوي وعائشة بن أحمد وعمر الشناوي وسالي شاهين .

ويتكون المسلسل من 15 حلقة كاملة، ويدور في إطار اجتماعي رومانسي، وهو من بطولة خالد النبوي، عائشة بن أحمد، عمر الشناوي، سالي شاهين، مراد مكرم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف ورشة كتابة وإخراج أمير رمسيس.

كان الفنان خالد النبوي قد شارك في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "راجعين يا هوى"، مع نور، وفاء عامر، أحمد بدير، أنوشكا، نور النبوي، سلمى أبو ضيف، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد سلامة، والعمل مأخوذ عن راوية للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.