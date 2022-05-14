أكدت الفنانة فردوس عبد الحميد، أن السينما والمسرح يعانيان أزمة حاليا، مشيرة إلى أن زيادة إنتاج عدد الأفلام السينمائية، وتقديم عروض مسرحية متميزة أمر مكلف يتطلب تخصيص ميزانيات ضخمة، ويعد أمر تحقيق إيرادات مرتفعة في السينما والمسرح أمرا غير مؤكد عكس الدراما التليفزيونية.

وقالت فردوس عبد الحميد-في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط-:"إن أغلب القائمين على الحركة الفنية يتجهون إلى الدراما بشكل أكبر بدلا من السينما والمسرح،رفضا للمخاطرة، من أجل ضمان تغطية تكاليف الإنتاج من خلال الاتفاق مع قنوات تليفزيونية أو منصات اليكترونية لعرض أعمالهم أو توزيعها على عدد من القنوات الفضائية، كما أن العائد المادي المخصص لمشاركة النجوم في المسرح لا يتناسب مع الجهد الذي يبذلونه، فالميزانيات التي يتم تخصيصها للأعمال المسرحية ضعيفة للغاية مما يؤثر على الأجور".

وأشادت الفنانة فردوس عبد الحميد، بمستوى الأعمال الدرامية، لهذا العام، مشيرة إلى أن الدراما التليفزيونية تشهد طفرة كبيرة على مستوى كتابة السيناريوهات واختيار الموضوعات التي تطرحها، والتنوع في مناطق التصوير، باستخدام أحدث التقنيات في تصوير المسلسلات.

وأعربت فردوس عبد الحميد عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها عن دورها في مسلسل "مكتوب عليا" والذي خاضت به ماراثون دراما رمضان لهذا العام، مشيرة إلى أنها لم تترد في الموافقة على المشاركة في العمل بعد قراءة السيناريو الخاص به، وخاصة أنه لم يسبق لها في الدراما التليفزيونية أن قامت بتجسيد شخصية تخطف الأطفال وتتاجر في السلاح والمخدرات.

وأضافت فردوس عبد الحميد:"على الرغم من أنني شاركت في مسلسل "مكتوب عليا" كضيف شرف، إلا أنني وافقت على المشاركة فيه لأن دوري خلال أحداث العمل جديد ومختلف عن الأدوار التي قدمتها من قبل،وأرى أن نجاح الفنان في أي عمل فني لا يقاس بحجم الدور ولكن بتأثيره على مجريات الأحداث، فهناك بعض الأدوار تستمر على مدار حلقات بعض المسلسلات ولكن لا تترك بصمة لدى المشاهد ولا تؤثر على مجريات الأحداث"،وسعدت للغاية بإشادة الجمهور والنقاد بمستوى مسلسل "مكتوب عليا"،وتحقيق العمل نسبة مشاهدة مرتفعة وسط عرض عدد كبير من المسلسلات المتميزة".

وأشارت إلى أن مسلسلي "الاختيار 3" و"جزيرة غمام" يعدان أفضل الأعمال الدرامية التي تم عرضها في الماراثون الرمضاني لهذا العام، لافتة إلى أن مستوى الدراما التليفزيونية يتطور نحو الأفضل.

وعن مشاركتها مؤخرا، في العرض المسرحي "نور الطريق"، قالت فردوس عبد الحميد إنني رحبت بالعودة للوقوف على خشبة المسرح من خلال العمل، نظرا لأن العمل يوجد به الكثير من الروحانيات التي تتناسب مع شهر رمضان، معربة عن ترحيبها بالمشاركة في أي عمل مسرحي متميز تتلقى عرضا للمشاركة فيه خلال الفترة المقبلة