أفادت أنباء صادرة عن الأكاديمية الصينية للعلوم، يوم الأربعاء الماضي، أن مجموعة تلسكوبات صينية صغيرة تم تركيبها في القارة القطبية الجنوبية بدأت في رصد كواكب خارج المجموعة الشمسية أو كواكب شبيهة بالأرض.

وتم تركيب المنشأة التي تضم أربعة تلسكوبات بصرية، وواحداً يعمل بالأشعة تحت الحمراء القريبة، في محطة تشونغ شان الصينية، خلال البعثة العلمية الـ38 للبلاد في القطب الجنوبي.

وانطلقت كاسحتا الجليد القطبيتان الصينيتان "شيويهلونغ" و"شيويهلونغ 2" من شانغهاي في شهر نوفمبر الماضي لبدء مهام البعثة، وعادتا في شهر أبريل الماضي.

وقالت الأكاديمية إن مجموعة التلسكوبات مركبة على حامل استوائي، وتصل فتحة التلسكوبات الأربعة في النطاق البصري الى 150 مم، فيما تبلغ فتحة تلسكوب الأشعة تحت الحمراء القريبة 200 مم.

ويُعتقد أن القارة القطبية الجنوبية موقع ملائم لاجراء المسوحات الفلكية، حيث ركّبت الصين اثنين من تلسكوبات المسح الأنتاركتيكي في القارة القطبية الجنوبية، وهما AST3-1 and AST3-2. /