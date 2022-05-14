ذكرت دراسة أعدتها مجموعة بحثية بوزارة الصحة اليابانية أن نحو 10 في المئة من الأشخاص الذين دخلوا المستشفيات بسبب أعراض فيروس "كورونا" استمروا في المعاناة من آثار لاحقة بعد مرور عام على خروجهم من المستشفى.

وأظهرت الدراسة، وفقا لوكالة الأنباء اليابانية (كيودو)، أن أكثر الأعراض المزمنة انتشارا هي انخفاض قوة العضلات بنسبة 7.4 في المئة، تليها صعوبة في التنفس بنسبة 4.4 في المئة، إضافة إلى الخمول بنسبة 3.5 في المئة.

ووفقا للدراسة فإن الأفراد الذين يعانون من فقدان حاسة الشم أو تغيرها يشكلون 1.6 في المئة، كما عانى بعض الأفراد من أعراض متعددة.

وشملت الدراسة 693 شخصا يعانون من أعراض "كوفيد - 19" متوسطة أو شديدة تم إدخالهم إلى المستشفيات بين سبتمبر 2020 ويوليو 2021.

وبلغ عدد الأشخاص الذين استمروا في استشارة المرافق الطبية بشأن الأعراض التي بدت وكأنها آثار لاحقة بعد عام من خروجهم من المستشفى، 9.8 في المئة.

وقال أكيهيتو يوكوياما وهو رئيس مجموعة وزارة الصحة والعمل والرفاهية" إنه في حين أن معدل الأشخاص الذين يشكون من الأعراض المزمنة آخذ في الانخفاض مع مرور الوقت، إلا أن الآثار اللاحقة ما تزال موجودة لدى البعض، ومن الأهمية تجنب العدوى، والتطعيم واتباع إجراءات السلامة".