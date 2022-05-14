تعتزم حكومة المملكة المتحدة توسيع الحظر الذي تفرضه على عقود العاملين من ذوي الأجور المنخفضة، بحسب ما أعلنته في بيان.

وجاء في البيان أن توسيع الحظر سيكون بالنسبة للبنود الاستثنائية التي ترد في العقود التي يكون فيها الدخل الأسبوعي المضمون عند أو أقل من الحد الأدنى للعائدات البالغ 123 جنيها إسترلينيا في الأسبوع.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بأن الاعلان يعني أن العاملين سيتمكنون من زيادة دخلهم من خلال العمل الإضافي، "في حال اختاروا ذلك".

ومن المقرر أن يتم اقتراح تشريع الإصلاحات الجديدة في وقت لاحق من العام الجاري.