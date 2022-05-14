أعربت الفنانة المصرية انتصار، عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسلي "توبة" و"أحلام سعيدة"، واللذان خاضت بهما ماراثون دراما رمضان لهذا العام وتحقيقهما نسبة مشاهدة مرتفعة، وإشادة الجمهور والنقاد بدورها في العملين.

ووصفت الفنانة انتصار- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - دورها في مسلسلي "أحلام سعيدة" "وتوبة" بأنهما من أهم المحطات الفنية في مشوارها الفني، لافتة إلى أن المسلسل الأول يعد من الأعمال الدرامية التي تقدم نوعا مميزا من الكوميديا الراقية للجمهور،ويعتبر تجربة مميزة ومختلفة بالنسبة لها في عالم الدراما التليفزيونية،حيث جسدت خلال أحداثه شخصية مدرسة في مدرسة دولية.

وأضافت: "أعتز بالمشاركة في مسلسل "توبة" لأنه أول عمل درامي يجمعني بالفنان عمرو سعد، رغم الصداقة الكبيرة التي تربطنا منذ فترة طويلة"، مشيرة إلى أن تعاونهما سويا تأخر كثيرا،غير أن النجاح الكبير الذي حققه المسلسل كان بمثابة تعويض كبير عن تأخر تعاونهما سويا.

وأشارت الفنانة انتصار إلى أن شخصية "أم شيحة" التي قدمتها خلال مسلسل "توبة" تعد من الشخصيات الصعبة، خاصة أنها كانت تجسد دور سيدة كفيفة، ولحرصها على أن يخرج الدور في أبهى صورة ممكنة، حرصت على استقاء بعض التفاصيل الخاصة بهذا الدور من إحدى صديقاتها الكفيفات، حتى أن مخرج العمل أحمد صالح أشاد بأدائها، واصفا الأداء بأنه أفضل دور كفيفة أدته ممثلة من السيدات بعد الدور الأعظم الذي قدمه الفنان محمود عبد العزيز في فيلم "الكيت كات".

مسلسل "توبة" من ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد حلبة، وﺇﺧﺮاج أحمد صالح،ويشارك في بطولته كل من الفنانين عمرو سعد، ماجد المصري، انتصار، دياب، صبا مبارك، مروة الأزلي، أسماء أبو اليزيد، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

أما مسلسل "أحلام سعيدة" فمن تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة،ويشارك في بطولته كل من يسرا، مي كساب، انتصار، شيماء سيف، غادة عادل، جيهان الشماشرجي، سامي مغاوري، ونبيل نور الدين.