تختبر جوجل Google نظام تشغيل أندرويد 13 منذ بعض الوقت، كما أصدرت الشركة أيضًا الإصدار التجريبي الثاني من نظام تشغيلها الجديد أندرويد 13.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إنديا" فإن النسخة التجريبية ستتاح على هواتف بيكسل، وبعض الإصدارات من شركات الهواتف الذكية مثل شاومي ووان بلس وريلمي وأوبو.

وبدءا من اليوم ستبدأ جوجل في إرسال النسخة التجريبية من أندرويد 13 إلى هواتف بيكسل عبر التسجيل في نظام جوجل التجريبي.

وتتوافق مع الإصدار الجديد أجهزة Asus Zenfone 8، Lenovo Tab P12 Pro، OnePlus 10 Pro إلى جانب مجموعة من الهواتف.