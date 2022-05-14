أظهر تقرير اقتصادي نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر بنك جيبون لمديري مشتريات قطاع الخدمات خلال نيسان/أبريل الماضي إلى 7ر50 نقطة، مقابل 4ر49 نقطة خلال آذار/مارس الماضي.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وفي حين ساهم رفع المتبقي من قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد في تعافي النشاط ، فإن هذا التعافي جاء محدودا نتيجة الغموض الناجم عن الحرب الروسية في أوكرانيا. وقد تراجعت طلبيات الأعمال الجديدة لدى القطاع خلال ثلاثة أشهر من الأشهر الأربعة الأخيرة، حيث سجلت نموا في آذار/مارس الماضي بعد انكماش في الشهرين السابقين عليه وفي الشهر الماضي.

وأرجعت شركات الخدمات هذا الأداء إلى ضعف الطلبيات المحلية في ظل المخاوف من الحرب في أوكرانيا واحتمالات اتساع نطاق تداعيات التفشي الجديد لفيروس كورونا المستجد في الصين.

من ناحية أخرى سجل المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات في اليابان 1ر51 نقطة خلال نيسان/أبريل الماضي مقابل 3ر50 نقطة خلال الشهر السابق.