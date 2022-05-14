قالت الفنانة نهال عنبر إنها ستعود إلى السينما من خلال فيلمي" الفارس" و"يوم 13"، موضحة أنه سيتم طرح الفيلم الأول "الفارس" يوم 18 مايو الجاري.

وأضافت عنبر - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، ــ أنه سيتم طرح "يوم 13" قريبا بعد تأجيل طرحه عامين، موضحة أن الفيلم يتم تقدميه بتقنية جديدة وتدور أحداثه في إطار قصة رعب مُثيرة، متمنية أن ينال الفيلمان أعجاب الجمهور.

وبدأ أبطال فيلم "يوم 13" الترويج للعمل لعرضه في السينمات بعد سلسلة من التأجيلات، ويعد الفيلم التجربة الأولى في السينما التي تقدم بتقنية الـ 3D.

والفيلم بطولة أحمد داود، ودينا الشربيني، وشريف منير، ومحمد ثروت، ونسرين أمين، وأروى جودة، وأحمد زاهر، وفيدرا ، ومحمود عبد المغني، ومجدي كامل، ونهال عنبر، ونهى عابدين، ومحمد الصاوي، وتأليف وإخراج وائل عبد الله.

ويطرح فيلم "فارس"، في دور العرض يوم 18 مايو الجارى، وتدور قصته حول شخصية "فارس" وهو شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية، لكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجل الأعمال رشيد السويفى وتتوالى الأحداث في إطار تشويقى.

وفيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، وحسين فهمى، وإيمان العاصى، ونهال عنبر، وأحمد صفوت، وملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى أكشن تشويقى، والعمل من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.