رفع مطار هيثرو في لندن من توقعاته لحركة الركاب لهذا العام من 5ر45 مليون راكب إلى نحو 53 مليون راكب.

وذكرت وكالة بي ايه ميديا البريطانية أن هذه الزيادة التي تبلغ نسبتها 16% تأتي بعد شهر نيسان/أبريل" القوي" حيث استخدم 1ر5 مليون راكب المطار الواقع بغرب لندن.

وقال المطار إن المسافرين للخارج لأغراض الترفيه والأشخاص الذين يستفيدون من القسائم التي منحتها شركات الطيران تعويضا عن الرحلات الملغاة بسبب جائحة كورونا هم القوى الدافعة لتعافي الطلب، الذي من المتوقع أن يستمر خلال فصل الصيف.

وتعني توقعات المطار أن عدد الركاب سوف يصل إلى 65% من مستويات ما قبل جائحة كورونا هذا العام. وأكد المطار أن هذه التوقعات تعتبر" تقييما منطقيا".