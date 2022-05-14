رصدت إحدى الكاميرات حيوان آكل النمل الحرشفي الملايوي البري، أو البانغولين الملايوي البري، في مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين. وهذه هي الصورة الأولى التي يتم التقاطها في الصين منذ تسجيل هذا الحيوان في البلاد عام 2005.

وقال هوا يان، المسؤول بمركز أبحاث الحفاظ على البانغولين التابع للهيئة الوطنية للغابات والمراعي، إنه تم الحصول على الصورة خلال مسح لعدد البانغولين البري وموائله.

وتم التقاط الصورة في أكتوبر عام 2021 بواسطة كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء، حيث تُظهر الصورة حيوان آكل نمل حرشفي يتحرك على شجرة في محمية تونغبيقوان الطبيعية في محافظة يينغجيانغ بمقاطعة يوننان، ويتوافق مظهر الحيوان وسلوكه مع خصائص البانغولين الملايوي.

وقال هوا إن "هذه الصورة تثبت مباشرة توزيع البانغولين الملايوي في محافظة يينغجيانغ".

وبسبب الصيد المفرط والتغيرات المناخية العالمية وفقدان الموائل، تراجع عدد البانغولين البري بشكل حاد. وفي عام 2020، قامت الصين بترقية جميع الأنواع التي تنتمي إلى جنس البنغوليات من حيوانات برية محمية من الدرجة الثانية على المستوى الوطني إلى الدرجة الأولى.