نعى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بخالص الحزن والأسى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وكتب الرئيس السيسي على حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، «أنعى بخالص الحزن والأسى رجلا من أغلى الرجال، وقائدا من أعظم القادة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم».

وأضاف: لقد كان الشيخ خليفة محبا لمصر بحق، وصديقا مخلصا في كل الظروف والأحوال، فباسمي واسم شعب مصر أتقدم بالتعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ودولة وشعبا في هذا المصاب الجلل، وأدعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته، وللإمارات الشقيقة بدوام التقدم والعزة.

و(إنا لله وإنا إليه راجعون).