ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن العناية الالهية أنقذت أربعة عشر شخصا سقطت كبينة المصعد الذي يستقلونها من الطابق العاشر الى الطابق الأرضي في عمارة استثمارية بمنطقة جليب الشيوخ ظهر اليوم الجمعة. واوضحت الادارة أن ادارة العمليات المركزية وجهت فرقة إطفاء من مركز جليب الشيوخ بعد تلقي بلاغ يفيد بوقوع الحادث الذي أسفر عن إصابة اثني عشر شخصا تراوحت إصاباتهم مابين كسور ورضوض وجميعهم وافدون من جنسيات مختلفة.

هذا وتم استدعاء ضابط قطاع الوقاية للبحث في الأسباب التي أدت الى سقوط الكبينة.