أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين للهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف نقطة أمنية شمال سيناء في جمهورية مصر العربية الشقيقة وأدى إلى مقتل وجرح عدد من منتسبي القوات الأمنية.

وجددت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة تضامن الكويت مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ودعمها لكل الجهود والإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها لمواجهة التطرف والإرهاب.

وتقدمت الوزارة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الضحايا وإلى قيادة وحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.