أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف فلاح مبارك الحجرف، عن خالص التعازي وصادق المواساة للأسرة الحاكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة وللحكومة والشعب الإماراتي في وفاة رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والذي وافته المنية اليوم بعد عمر حافل بالبذل والعطاء قضاه في خدمة شعبه ووطنه والأمة العربية والإسلامية.

واستذكر الأمين العام الدور الكبير للفقيد الراحل ومساهماته في دعم وترسيخ مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. وقال "فقدنا برحيله قائدا ورائدا خليجيا وعربيا ودوليا".

وأعرب الحجرف - وفقا لبيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي - عن بالغ الحزن والأسى لهذا المصاب الجلل الذي أحزن شعوب دول مجلس التعاون والأمتين العربية والإسلامية لما للفقيد الراحل من محبة صادقة وتقدير عظيم ومكانة كبيرة ترسخت في القلوب بفضل من الله عز وجل، ثم بما قام به من أدوار عظيمة في مسيرة مجلس التعاون وجهود حثيثة ومخلصة لنصرة قضاياها ورفعة شأنها ودعم نهضتها ومسيرتها التنموية.

وقال "إن مجلس التعاون فقد اليوم أحد قادته الذي كانت له إسهاماته الجليلة ومواقفه في دعم مسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون؛ ليصبح هذا الكيان راسخا يعبر عن عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي جمعت شعوب دول المجلس عبر التاريخ، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم الأسرة الحاكمة والشعب الإماراتي والخليجي الصبر والسلوان وحسن العزاء".