نقلت وكالات أنباء عن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، أن بعض دول الاتحاد تسعى إلى تأجيل اقتراح فرض عقوبات على النفط الروسي إلى حين الحصول على إجماع على الاقتراح، وذلك بعد أن اعترضت المجر عليه بسبب تأثيره على اقتصادها.

وتكتسب فكرة التأجيل دعماً متزايداً، وذلك قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد يوم الاثنين المقبل.

ويسعى اقتراح الاتحاد الأوروبي إلى حظر النفط الخام خلال الأشهر الستة المقبلة، فيما سيتم حظر الوقود المكرر بحلول أوائل يناير المقبل.

من جهة أخرى، خفضت شركة غازبروم الروسية من ضخها للغاز إلى أوروبا الذي يمر عبر أوكرانيا بنحو 9% صباح اليوم الجمعة، إلى 66 مليون متر مكعب، وذلك بحسب أحد مشغلي شبكات الأنابيب في أوكرانيا.