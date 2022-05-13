منيت مجموعة طيران الإمارات بخسائر صافية بلغت 3.8 مليار درهم خلال العام المالي المنتهي في مارس 2022، مقارنة مع خسائر بـ22.1 مليار درهم خلال العام المالي السابق.

أما شركة طيران الإمارات، فقد منيت بخسائر صافية بلغت 3.9 مليار درهم، مقارنة مع خسائر بلغت 20.3 مليار درهم.

ونمت الإيرادات بنسبة 91% لتتجاوز 59.2 مليار درهم مع توسيع الشركة لطاقتها الإنتاجية العالمية وزيادة رحلات الركاب.

وأوضحت الشركة أن معدل إشغال المقاعد في الرحلات الجوية بلغ 58.6%، ارتفاعا من 44.3% قبل عام، بينما زاد عدد الوجهات من 120 في بداية السنة المالية إلى أكثر من 140 في 31 مارس آذار.