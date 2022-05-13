ليس فقط العملات المشفّرة التي هوت مؤخراً، وإنما أيضاً الأصول غير القابلة للاستبدال أو NFTs، حيث تراجع مؤشر JPG NFT الذي يقيس مجموعة واسعة من الأصول غير القابلة للاستبدال بنحو 26% في الجلسات السبع الماضية، بينما هوت المعاملات بنسبة 21%.

وانخفضت أعداد المستخدمين بنسبة 27%، وذلك بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ.

وتراجعت أسعار أشهر NFT المعروفة باسم Bored Ape Yacht Club، التي تعتبر Blue Chip بنسبة 29% أيضاً، بعد أن كانت متفوقة على بقية الأصول المشفّرة.

وكان يتم الترويج للأصول غير القابلة للاستبدال على أنها أفضل بشكل عام من بقية الأصول المشفّرة، لكن الهبوط الأخير أظهر عدم استقرارها في ظل تراجعات الأسواق عامة.