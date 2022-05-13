قالت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، إنها اتفقت مع الولايات المتحدة على التعاون في مهام رحلات الفضاء التجارية المستقبلية، مما يعزز فرص الشركات من كلا البلدين للعمل من الموانئ الفضائية في أي منهما.

وأضافت أن الشراكة التي وقعها وزير النقل غرانت شابس، ونظيره الأميركي بيت بوتيغيغ، في واشنطن هذا الأسبوع، ستجعل رحلات الفضاء أسهل وأقل تكلفة.

وذكرت الحكومة البريطانية في بيان أن الإعلان الجديد "يضع حجر الأساس لإقلاع الصواريخ ومناطيد الارتفاعات العالية والطائرات الفضائية من موانئ الفضاء في أنحاء المملكة المتحدة في القريب العاجل".

وأشارت إلى أن الشراكة ستشهد تعاون البلدين في منح تراخيص عمليات إطلاق فضائية تجارية وستتيح منافع مثل الأمن الدفاعي وتحسين توقعات الطقس، لدعم خدمات التلفزيون وزيادة كفاءة النقل.