اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس على مسيرة تشييع الصحافية الفلسطينية شيرين ابوعاقلة أثناء إخراجها من المستشفى الفرنسي ما أدى الى سقوط التابوت.

وحاصرت الشرطة المستشفى الفرنسي الذي يرقد به جثمان الشهيدة ابوعاقلة واقتحمته لمحاولة منع خروج الجنازة، بحسب ما أفادت وسائل الاعلام.

وقد وقعت صدامات عند إخراج النعش من المستشفى في القدس لتشييعها، إذ قامت الشرطة الإسرائيلية بتفريق حشد يرفع أعلاما فلسطينية، ومنعتهم من اللحاق بالجنازة.

وأظهرت مشاهد بثها تلفزيون فلسطين نعش الصحافية في قناة الجزيرة التي قتلت الأربعاء برصاص الاحتلال الإسرائيلي، يكاد يسقط أرضا فيما عناصر الشرطة الإسرائيلية يفرقون المحتشدين. وشاهد صحافيو فرانس برس القوات الإسرائيلية تقتحم باحة المستشفى في القدس الشرقية المحتلة.

و أعلنت مصادر فلسطينية عن إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية قبيل انطلاق تشييع الجنازة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية في القدس بتعامل طواقمها مع عشرات الإصابات «خلال اقتحام» الشرطة الإسرائيلية «المستشفى الفرنسي» الذي تواجد فيه جثمان أبو عاقلة.

وذكرت مصادر محلية أن عناصر الشرطة «اعتدوا بالضرب وقنابل الغاز على مشيعي جنازة أبو عاقلة داخل ساحة المستشفى» في حي الشيخ جراح.

يأتي ذلك فيما عم الإضراب الشامل مدينة القدس منذ الصباح، وسط استعداد آلاف الفلسطينيين وديبلوماسيين أوروبيين للمشاركة في مسيرة تشييع ودفن أبو عاقلة.

وبحسب مصادر فلسطينية منعت الشرطة الإسرائيلية رفع ووضع صور أبو عاقلة في البلدة القديمة في القدس، واستدعت أمس شقيقها أنطون لتحذيره من أي تجمع أو أحداث شغب أو رفع للأعلام الفلسطينية خلال التشييع.

وفي الأثناء، جرح ثلاثة عشر فلسطينيا معظمهم بالرصاص الحي وبينهم إصابة حرجة خلال اشتباكات اثناء اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة، حيث قتلت الصحافية الفلسطينية - الأميركية شيرين أبوعاقله قبل يومين، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 13 فلسطينيا وصلوا الى مستشفى ابن سينا في جنين، بينهم حالة حرجة جراء إصابة بالرصاص الحي في البطن.

وأكد مدير مستشفى ابن سينا جاني ابو جوخة لوكالة فرانس برس أن بين الجرحى داود الزبيدي المصاب برصاصة في بطنه، وقال إن حالته حرجة وأدخل إلى قسم العناية المركزة.

وداود الزبيدي شقيق زكريا الزبيدي القائد السابق لكتائب شهداء الاقصى في جنين الذي فر من سجن إسرائيلي في سبتمبر 2021 ثم اعتقل من جديد.

وتحدث مراسل لوكالة فرانس برس عن اشتباكات عنيفة اندلعت مع تبادل إطلاق النار بين جنود إسرائيليين وفلسطينيين، فيما فتح الجيش الإسرائيلي النار على منزل هناك.

وقالت وكالة الصحافة الفلسطينية (وفا) «قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الجمعة منزلا في مخيم جنين بقذائف الإنيرجا، بعد محاصرته».

ونشرت وفا لقطات ڤيديو لمنزل تتصاعد منه سحب الدخان، موضحة أن «قذائف متتالية أطلقت اتجاه المنزل المحاصر الذي تصاعدت منه سحب من الدخان وسمعت منه صوت تفجيرات».

وقالت الوكالة إن «قوات الاحتلال نشرت القناصة في عدة مواقع وعلى أسطح المنازل، وسط مواجهات عنيفة ومستمرة أطلقت خلالها الرصاص الحي باتجاه المواطنين».