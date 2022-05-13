عبدالعزيز الفضلي



بعد إعلان الكويت عن الحداد الرسمي لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم إلى الأحد المقبل، حدادا على وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وتعطيل الدوائر الحكومية في الكويت خلال هذه الأيام، كشفت مصادر تربوية مطلعة ل «الأنباء» عن تأجيل الاختبارات «خارج الجدول» التي كان مقررا أن يقدمها طلبة بعض المدارس يوم الأحد المقبل، ليتم عقدها يوم الاثنين المقبل.



وأشارت المصادر في تصريحاتها ل «الأنباء» إلى أنه لم يطرأ أي تعديل على موعد اختبارات نهاية العام الدراسي التي ستنطلق في 29 الشهر الجاري.