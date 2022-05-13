أعلن ديوان الخدمة المدنية تعطيل العمل في الوزارات والجهات الحكومية لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم الجمعة حتى يوم الأحد المقبل حدادا على وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.



وقال الديوان في بيان صحافي إنه بناء على أمر صاحب السمو الأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وبناء على بيان الحكومة الصادر اليوم حول إعلان الحداد الرسمي فقد أعلن ديوان الخدمة تعطيل العمل لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما.



وأوضح (الخدمة المدنية) أنه بناء على ذلك يعلن الديوان تعطيل العمل يوم الأحد المقبل ويعتبر اليوم الجمعة وغدا السبت يومي عطلة رسمية تعطل فيهما جميع الدوائر الرسمية والأجهزة الحكومية على أن يبدأ العمل يوم الاثنين المقبل الموافق السادس عشر من شهر مايو الجاري.

وأشار إلى أن الأجهزة والهيئات والجهات الحكومية ذات طبيعة العمل الخاصة يتم تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها ومراعاة المصلحة العامة.