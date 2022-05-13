بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم ببرقية إلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي صقر غباش، أعرب فيها عن خالص العزاء وصادق المواساة ﺑﻮﻓﺎﺓ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة المغفور له باذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، سائلا المولى جلت قدرته ﺃﻥ ﻳﺘﻐﻤﺪه ﺑﻮﺍﺳﻊ ﺭﺣﻤﺘﻪ ﻭﺃﻥ يلهم ذويه والشعب الاماراتي الشقيق ﺟﻤﻴﻞ ﺍﻟﺼﺒﺮ والسلوان.

واستذكر الغانم في برقيته مسيرة الراحل الذي كرس حياته وجهده لخدمة وطنه والارتقاء به، مشيرا الى بصمات الفقيد البارزة في نهضة الامارات ودوره في دعم وتوطيد أركان العمل الخليجي المشترك.