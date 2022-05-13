الاء خليفة - ثامر السليم



أعلنت رابطة المستجدين التابعة للاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الجامعة أنه سيتم تأجيل اختبارات القدرات الجامعية التي كان مقرر عقدها غدا السبت، وذلك نظرا لوفاة المغفور له بإذن الله رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد.



وقالت الرابطة الممثل الشرعي الوحيد المخول بإدلاء المعلومات وخدمة الطلبة أنه سيتم لاحقا تحديد موعد آخر لهذه الاختبارات.

وتأكيدا لذلك، أعلنت مساعدة نائب مدير جامعة الكويت للتقييم والقياس د.رواء الجار الله، تأجيل موعد هذه الاختبارات التي كان مقررا عقدها غدا السبت 14 الجاري، مضيفة في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن سيتم الإعلان لاحقا عن الموعد الجديد لاختبار القدرات الأكاديمية.