كما توقع الخبير الفلكي عادل المرزوق لـ «الأنباء» أول من أمس من أن طقس البلاد خلال عطلة نهاية الاسبوع غبار وحرارة مرتفعة مما يؤدي إلى تعمق المنخفض الجوي المتمركز في شبه الجزيرة العربية.



وأوضح المرزوق أن هذا المنخفض يؤدي إلى هبوب رياح شمالية غربية نشطة تجاوزت سرعتها 32 كيلومتر/ ساعة.



وأضاف: هذه الرياح محملة بالأتربة والغبار المتطاير والذي غطى سماء البلاد وطقسها مساء الخميس وطوال اليوم الجمعة.



وتوقع أن يترسب الغبار ليل السبت وأن يكون الطقس صافيا الأحد.



وكانت وزارة الداخلية قد دعت المواطنين والمقيمين الى التزام الحذر بسبب موجة الغبار وسوء الاحوال الجوية التي ادت لانخفاض الرؤية في بعض الطرق.