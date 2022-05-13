ودعت دولة الإمارات العربية المتحدة رئيسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة.

وأدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي صلاة الجنازة على جثمان فقيد الإمارات الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي.



كما أدى الصلاة سمو شيوخ عائلة آل نهيان الكرام، وتوجه الجميع بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن والأمتين العربية والإسلامية بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه ويكرم نزله جزاء ما قدم خلال حياة زاخرة بالعطاء والعمل كرسها بإخلاص لخدمة شعبه ووطنه وأمته والعمل الإنساني في أنحاء العالم، سائلين المولى تعالى أن يلهم الجميع جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل و"إنا لله وإنا إليه راجعون ".