بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد ببرقيات تعزية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حاكم إمارة دبي، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الأبرار والصالحين والصديقين وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم ذويه والشعب الإماراتي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء..

واستذكر الخالد في برقياته الدور الكبير والمهم للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراه في دعم وتعزيز منظومة التعاون والعمل الجماعي المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مضيفاً أن الراحل ترك خلفه إرثاً عظيماً من الأعمال والمواقف والإنجازات والتي أسهمت بدورها في بناء دولةٍ حديثة تنبض بالحياة في جميع مكوناتها شعارها النهضة والتطور والازدهار.