اسامة ابو السعود

‏اقامت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية صلاة الغائب على روح المغفور له بإذن الله تعالی صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رحمه الله تعالى بمختلف مساجد البلاد .

ونعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وفاة المغفور له بإذن الله تعالی صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، رحمه الله تعالى .



وجاء في بيان وزارة الاوقاف، الذي تلقت " الأنباء" نسخة منه:



" قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضيةً مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ".



وتابع بيان الأوقاف " تنعى إليكم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وفاة المغفور له بإذن الله تعالی صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة .



ووجهت الوزارة جميع أئمة المساجد بأداء صلاة الغائب على المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بعد صلاة العشاء في جميع مساجد دولة الكويت اليوم الجمعة، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ".



ودعا أئمة المساجد الله سبحانه وتعالى ان يتغمد المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه وشعب الامارات الشقيق الصبر والسلوان .