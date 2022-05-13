مفرح الشمري

بعد ما أعلنت الكويت الحداد الرسمي وتعطيل جميع الوزارات والدوائر الحكومية لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام لمدة 40 يومًا، اعتبارًا من اليوم " الجمعة " حدادًا على وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، أجل عدد من الفنانين عروض مسرحياتهم، وهم الفنان القدير د. طارق العلي، عروض مسرحيته " طمباخية " لمدة ثلاثة ايام امتثالا لقرار الدولة، والفنان القدير عبدالعزيز المسلم الذي اجل عروض مسرحيته " الطابق الثاني " لمدة ثلاثة ايام، والفنان القدير عبدالرحمن العقل، الذي اجل عروض مسرحيته " ABCD3"، وايضا الفنانة القديرة هيفاء عادل، التي أجلت عروض مسرحيتها " موجب "، بالإضافة الى الفنان عبدالعزيز النصار، الذي أجل عروض مسرحيته " ممنوع من الرقابة"، والامر كذلك للفنان خالد المظفر الذي أجل عروض مسرحيته " موعد مع معاليه " لمدة ثلاثة ايام، والفنان مبارك المانع، الذي اجل عروض مسرحية " الشحاتين "، واعدين الجماهير بعروض خاصة بعد فترة الحداد .



كما اجلت الجهة المنتجة لحفلي اصالة ورحمة رياض ومحمد حماقي الحفلين اللذين كان من المقرر اقامتها اليوم الجمعة حتى إشعار آخر، وذلك حدادا على رحيل رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله .