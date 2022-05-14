أعلن الاتحاد الأوروبي "إعادة إطلاق" المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الايراني التي تشهد حالة من الجمود منذ عدة سنوات.

وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) في مدينة (فانغلر) شمالي ألمانيا ان المفاوضات التي كانت متوقفة "تم إعادة إطلاقها من جديد".



وأعرب بوريل عن اعتقاده بأن التقدم الذي تحقق خلال المحادثات بين مبعوث الاتحاد الأوروبي للمباحثات انريكي مورا والمسؤولين الإيرانيين في طهران كاف لإعادة إطلاق المفاوضات النووية بعد شهرين من وصولها إلى طريق مسدود.



ووصف بوريل في تصريحات للصحفيين قبل الاجتماع المحادثات التي أجراها كبير المفاوضين النوويين في الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق النووي الإيراني إنريكي مورا في طهران الخميس بأنها إيجابية.



وكانت المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والدول الكبرى قد توقفت في مارس الماضي.



من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تقدر جهود الاتحاد الأوروبي لإحياء محادثات بشأن إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015 لكنها قالت إنه لم يتم التوصل لاتفاق بعد وليس هناك يقين بإمكانية حدوث ذلك.



وقال متحدث باسم الخارجية طلب عدم ذكر اسمه "حتى هذه اللحظة، يظل التوصل لاتفاق أبعد ما يكون عن اليقين. تحتاج إيران لتقرر ما إذا كانت تصر على شروط خارجية وما إذا كانت تريد إبرام اتفاق بسرعة، وهو أمر نعتقد أنه سيخدم مصلحة كل الأطراف. نحن وشركاؤنا مستعدون وكنا كذلك منذ فترة. الأمر الآن يعود لإيران".