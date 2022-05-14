أعلن زعيم منطقة أوسيتيا الجنوبية الانفصالية في جورجيا تنظيم استفتاء في 17يوليو المقبل على الانضمام إلى روسيا.

وقال مكتب زعيم منطقة اوسيتيا الجنوبية الانفصالية في بيان "وقع أناتولي بيبيلوف مرسوما بشأن إجراء استفتاء في جمهورية أوسيتيا الجنوبية" مشيرا إلى "التطلع التاريخي" لشعبه للانضمام إلى روسيا.



كانت أوسيتيا الجنوبية محور الحرب الروسية الجورجية عام 2008 التي اعترف اثرها الكرملين بالإقليم دولة مستقلة وأقام قواعد عسكرية فيه. كما اعترفت موسكو باستقلال منطقة أبخازيا الانفصالية في جورجيا.



جاء الإعلان في اليوم التاسع والسبعين من الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث قتل الآلاف وفر أكثر من ستة ملايين إلى خارج البلاد.



وقد أعربت أيضا منطقتا دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتان في أوكرانيا عن رغبتهما في الانضمام إلى روسيا.



وسبق أن نددت جورجيا بخطط أوسيتيا الجنوبية لإجراء استفتاء على الانضمام لروسيا ووصفتها بأنها "غير مقبولة".



في أغسطس 2008 شنت روسيا هجومًا على جورجيا التي كانت تقاتل عناصر ميليشيات موالية لموسكو في أوسيتيا الجنوبية بعد أن قصفوا قرى جورجية.



وانتهى القتال بعد خمسة أيام بوقف إطلاق النار بوساطة من الاتحاد الأوروبي، لكنه أودى بأكثر من 700 شخص وشرد عشرات آلاف الجورجيين.