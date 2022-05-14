عبدالهادي العجمي

علمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء سيعقد جلسته المقررة يوم الاثنين المقبل.



وقالت مصادر حكومية مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إنه سيتم خلال الجلسة مناقشة العاجل من تصريف الأمور وعلى رأسها مكافأة الـ 3000 دينار للمتقاعدين وزيادتهم الدورية البالغة 20 دينارا، لافتة إلى ان تحديد الجلسة الخاصة لمجلس الأمة لإقرار قانون المكافأة والزيادة سيتم حسمه خلال الاجتماع.



وتوقعت المصادر أن يتم تحديد موعد الجلسة الخاصة لمجلس الأمة في أحد أيام 22 او 23 او 24 من مايو الجاري، أي الاسبوع بعد القادم على ابعد تقدير بعد التنسيق ما بين رئيسي السلطتين.