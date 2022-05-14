قتل عشرة جنود سوريين على الأقل جراء استهداف حافلة تقلهم في شمال البلاد، وفق ما أوضح الإعلام الرسمي السوري، في حصيلة هي الأكثر دموية منذ عامين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله انه في حوالى الساعة التاسعة والنصف من صباح الجمعة استهدف «ارهابيون حافلة مبيت عسكري بصاروخ مضاد للدروع في ريف حلب الغربي»، ما أدى إلى مقتل عشرة عسكريين وجرح تسعة آخرين.

وكان المرصد السوري أفاد بأن «فصائل متمركزة في ريف حلب الغربي» استهدفت الحافلة التي كانت «تقل مسلحين موالين لدمشق يتحدرون من بلدتي نبل والزهراء» وذلك بصاروخ موجه في محور عينجارة - قبتان الجبل بالقطاع الغربي من الريف الحلبي، الأمر الذي أدى إلى مقتل 10 من المسلحين الموالين للنظام على الأقل، وقال إن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالة خطرة.

ولم تتضح وفق المرصد هوية الفصائل التي أطلقت الصاروخ.

وبحسب المرصد، فإن حصيلة القتلى هي الأكثر دموية جراء استهداف من الفصائل المقاتلة منذ سريان هدنة في المنطقة منذ أكثر من عامين.

وجاء هذا الاستهداف بعد مقتل ستة عناصر من فصائل معارضة الأحد الماضي جراء صاروخ موجه أطلقته قوات سورية على آلية تقلهم في منطقة مجاورة، بحسب المرصد.