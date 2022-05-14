أعلنت تركيا رفضها قرار وزارة الخزانة الأميركية اعفاء مناطق سيطرة ميليشيات قوات سورية الديموقراطية «قسد» الكردية من العقوبات المفروضة على سورية بموجب ما يعرف بـ«قانون قيصر» أو قانون «حماية المدنيين».

وبموجب القرار أعفت الإدارة الأميركية، شركاتها من عقوبات الاستثمار في مجالات الزراعة والبناء بالأراضي الواقعة تحت سيطرة «قسد» التي تعتبرها انقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني «بي كا كا» وتصنفها ارهابية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ترفض القرار وان بلاده تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية التي تهيمن على قسد ويرمز لها بـ«ي ب ك» تنظيما «إرهابي تماما مثل «بي كا كا»، ولا يمكن أن نقبل قرار واشنطن الخاطئ بشأن إعفاء مناطق سيطرة التنظيم من العقوبات على سورية».

ولتحديد المنطقة الجغرافية لتراخيص الاستثمار، قالت الخزانة إنها «تقع في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام شمال شرقي، وشمال غربي وسورية».

من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الاستثناءات الأميركية هي محاولات لشرعنة تنظيم «بي كا كا/ ي ب ك» الإرهابي.

ولفت تشاووش أوغلو، بحسب وكالة أنباء الأناضول «إلى أن الإعفاءات الأميركية جاءت بشكل «انتقائي» وتنطوي على «تمييز». وأوضح أنه استخدم مصطلح الانتقائية لغياب معيار موضوعي فيما يخص الاستثناءات من العقوبات.

وبين تشاووش أوغلو أن الولايات المتحدة تبدي المرونة تجاه المناطق التي يحتلها تنظيم بي كا كا/ ي ب ك على وجه الخصوص.

ولفت إلى أن الاستثناءات تشمل المنطقة التي طهرتها تركيا من تنظيم داعش الإرهابي، لكنها لا تشمل مناطق تم تطهيرها من تنظيم «بي كا كا» مثل عفرين بريف حلب شمال غربي سورية.

ونوه بأن إدلب هي المنطقة الأكثر حاجة لدعم المجتمع الدولي فيما يتعلق بالمرونة في العقوبات، موضحا أن إدلب تضم ملايين النازحين، وأن تركيا تواصل بناء منازل الطوب في المنطقة لإيواء نازحين.

وأفاد بأنه سيتم بناء 100 ألف منزل في المنطقة، ويتعين على المجتمع الدولي دعم ذلك.

تشاووش أوغلو أكد أيضا أن شمل إدلب بالمناطق المستثناة من العقوبات سيكون من شأنه إفساح المجال أمام تقديم الدعم للمنطقة.

ولفت إلى أن عدد العائدين من تركيا إلى المناطق التي طهرتها من الإرهاب شمالي سورية، بلغ نحو 500 ألف سوري.

وأكد أن تركيا ترى الاستثناءات بخصوص المناطق الخاضعة لتنظيم «بي كا كا/ ي ب ك» محاولات لشرعنة التنظيم الإرهابي، مشيرا إلى أن قرار الاعفاء من العقوبات «اتخذ بدوافع معينة ودون تشاور مع أي جهة».

كما لفت الوزير التركي إلى أن المساعدات الأممية عبر الحدود تتم عن طريق تركيا، وقسم كبير منها يصل إلى ادلب ومنها إلى بقية المناطق السورية.

وشدد أن عدم شمل هذه المنطقة (إدلب) بمناطق الاستثناءات من العقوبات «أمر ذو دلالة وسببه واضح».​​​​