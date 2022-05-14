القاهرة ـ هالة عمران ومجدي عبدالرحمن

قال اللواء رزق مصطفى، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام المصرية، إنه يتم تنفيذ بروتوكول لتعديل 1962 أتوبيسا تخص هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار وخلال 6 سنوات سيتم الانتهاء من التحويل الشامل لجميع الأتوبيسات، والذي يوفر للهيئة سنويا 26 مليون جنيه تباعا.

وأكد مصطفى، أن البروتوكول يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية لتنفيذ البرنامج القومي لتعديل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بغرض تحقيق الاستفادة من ثروات مصر من الغاز الطبيعي، والإسهام بفعالية في الحفاظ على البيئة، وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الحرارية.

وأشار رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، إلى أنه خلال العامين الماضيين تم بيع خردة من الهيئة بقيمة 150 مليون جنيه، وذلك في إطار تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ويتم توجيه هذه الإيرادات لشراء اتوبيسات جديدة ودعم الهيئة بكل ما هو يساهم في جودة الخدمة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والمخصص لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2223 لهيئتي النقل العام بمحافظة القاهرة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لديوان عام وزارة التنمية المحلية.