القاهرة - ناهد إمام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنها تستهدف أن تصبح منطقة السخنة مركزا إقليميا رائدا في صناعات الهيدروجين الأخضر، تزامنا مع التحول العالمي لاستخدامات الطاقة النظيفة.

وأشارت المنطقة - في بيان - إلى أنه تم توقيع 6 مذكرات تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية، لإقامة منشآت ومجمعات صناعية بمنطقة السخنة لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه في أغراض تموين السفن أو التصدير للأسواق الخارجية.

وقامت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتوقيع 6 مذكرات تفاهم خلال مارس وأبريل ومايو 2022، مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية الرائدة والعاملة في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة.

وفي ذات السياق، كشف البيان عن استثمارات مشروعات الهيدروجين الأخضر بالسخنة والتي ستبلغ أكثر من 10 مليارات دولار، في حال تنفيذ هذه العقود وتوافق الهيئة والشركات على دراسات الجدوى.

وأضاف البيان أن المنطقة تستهدف توطين هذا النوع من الصناعات في مناطقها المتكاملة بالسخنة وشرق بورسعيد، ويتم الاستعداد حاليا لإقامة هذه المشروعات بالسخنة، لجاهزيتها كمنطقة صناعية، فضلا عن قربها لميناء السخنة أكبر موانئ البحر الأحمر، وما يشهده الميناء من أعمال تطوير ضخمة تؤهله لاستقطاب العديد من الاستثمارات وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير.

وأشارت المنطقة الاقتصادية إلى المقومات والإمكانات التي تمتلكها من موقع جغرافي مميز وموانئ محورية مطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، وكذلك مناطقها الصناعية والحوافز الاستثمارية التي تؤهلها لأن تكون مركزا محوريا إقليميا لأغراض تموين السفن والتصدير للأسواق الخارجية، حيث تقوم جميع الشركات حاليا بإجراء دراسات الجدوى للمشروعات تفصيليا لتوقيع العقود والإعلان عنها بالتزامن مع استضافة مصر قمة تغير المناخ COP27.

وتم توقيع مذكرات التفاهم مع شركات عالمية منها سكاتك النرويجية وتحالف أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر الإماراتية» وحسن علام للمرافق وتحالف (توتال إيرن) الفرنسية وإنارة كابيتال المصرية وميرسك الدنماركية وتحالف EDF الفرنسي وزيرو ويست المصرية وأخيرا أميا باور الإماراتية، وجميعها شركات عالمية رائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.