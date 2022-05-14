قدم وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر، واجب العزاء لقيادة وحكومة وشعب الإمارات العربية المتحدة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة طيب الله ثراه.

وأعرب وزير الخارجية في كلمة خطها في سجل التعازي بمقر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت صباح اليوم السبت، عن خالص التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل مستذكرا مسيرته الحافلة في إنماء وازدهار الإمارات وما حققه سموه من توثيق للعلاقات الأخوية الكويتية - الإماراتية ودوره المميز كقائد خليجي وعربي ودولي.

وتضرع للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته بين الأخيار والصالحين وأن يلهم أسرة آل نهيان الكرام والشعب الإماراتي الشقيق جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.